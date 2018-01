Lembra da Aretuza? Puta falta de sacanagem? O ET Bilú? A propaganda enganosa no Colheita Feliz? Para garantir que ninguém se esqueceria, o usuário Rafael Nelvam reuniu em um só vídeo os principais memes brasileiros de 2010 — todos autotunados ao som do Can-can de Jacques Offenbach. Confira: