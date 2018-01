Tudo começou com um vídeo em que Nikki quebrava o videogame de John. Segundo a loira, o eletrônico recebia dedicação demais. Logo depois, veio a revanche: John estraçalhou o notebook de Nikki contra o chão. É assim, entre tapas e beijos, que a relação desse canal americano é exposto no YouTube nos últimos meses. Nikki e John fazem sucesso com seus vídeos de trotes dignos do Jackass.

A estupidez das brincadeiras é absurda e dizem por aí que é tudo armado. Mas, na semana passada, John provou que não: ele pediu a mão de Nikki em casamento. Com uma pegadinha, claro.