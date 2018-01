Vai ser uma disputa e tanto! FOTO: Reprodução Vai ser uma disputa e tanto! FOTO: Reprodução

Se você esteve no Facebook em 2014, com certeza deve se lembrar de uma onda de eventos totalmente aleatórios, bizarros e feitos para a gente dar risada. Coisas como “Caravana para participar da plateia do Silvio Santos”, “Tutorial de como se livrar das garras desse amor gostoso” e até mesmo o “Vai ter Cópula”.

Foi bacana, foi bonito, mas passou. Com a volta das férias, parece que uma galera se empolgou e resolveu trazer aquele espírito OUSADO E MOLEQUE de volta à rede social. Duvida? Pois…

É a hora dos advogados do Brasil aproveitarem a chance

Não se sabe quem começou a brincadeira – de novo. A verdade é que parece que os novos eventos são bastante populares: os Jogos Intermunicipais de Caxangá com os Escravos de Jó já têm mais de 32 mil pessoas interessadas. O tutorial de como aparar pela rabiola e trazer você pra mim (ah, o funk carioca!), 1,2 mil.

Somos todos Adoniran

Já os interessados pela melhoria do transporte público noturno – no Abaixo Assinado para que tenham outros trens no Jaçanã depois das 23h – somam 14 mil pessoas. Dá para lotar vários vagões com essa turma. Outras boas ideias, no entanto, ainda demoram a encontrar adeptos. Que tal o Rolezinho até a montanha com Maomé? Ou a Força-tarefa para descobrir no Google quem pediu sua opinião? E, abaixo, um dos meus grandes favoritos: afinal, no céu tem pão mesmo?

Mas tem mesmo?

O campeão de todos, porém, é o grande Workshop do Djavan para aprender japonês em braille, com 35 mil confirmados. É muita vontade de aprender, é bonito.