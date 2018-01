A Microsoft contratou Paul Vasquez, o Yosemite Bear do hit Double Rainbow, para ser garoto propaganda de seu Windows Live Photo Gallery. No comercial, ele repete suas frases famosas (“Oh my God, it’s a double rainbow all the way across the sky!”) A ideia é que você só vai conseguir registrar em foto algo tão legal quanto um ‘double rainbow’ se usar a função do Photo Gallery que une fotos de um mesmo lugar e as transforma em uma só. No final, ele se pergunta ‘What does it mean?’, como deve ser.