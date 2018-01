Uma companhia aérea neozelandesa acaba de lançar o vídeo mais mítico da história dos vídeos de segurança de voo. A empresa já é conhecida pelo sua sábia decisão de optar sempre por trocar o tédio dos vídeos tradicionais de instruções aos passageiros antes do voo, por outros com dancinhas ou talk shows bizarros.

A Air New Zealand fez um novo vídeo aproveitando o clima de lançamento do último filme da trilogia de O Hobbit, que conta a história que antecede a contada em O Senhor dos Aneis, de T.R.R Tolkien. O filme ‘O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos’ estreia nos cinemas brasileiros no dia 11 de dezembro.

A relação da empresa com o universo Tolkien já vem de algum tempo. O primeiro filme da série Hobbit (Uma Jornada Inesperada), de 2012, também contou com vídeo promocional da companhia. Mas não chega perto do carisma deste mais recente.

Está se perguntando por que uma empresa da Nova Zelândia está tão interessada em universo de Tolkien? Simples, o filme, que conta com paisagens estonteantes, foi inteiramente rodado no país. O vídeo ainda conta com a participação de Sylvester McCoy (ator que interpreta o feiticeiro Radagast, o Castanho), Elijah Wood (o Frodo, de Senhor dos Aneis), Dean O’Gorman (o anão Fili) e o diretor, produtor e roteirista Peter Jackson.

Veja por você mesmo o vídeo que a própria Air New Zealand, sem humildade alguma, chama de o “vídeo de segurança de voo mais épico já feito”.