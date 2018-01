A montagem em homenagem ao Bar Mitzvah (cerimônia que insere os jovens judeus à comunidade judaica) de Nissim Ourfali foi um marco na internet brasileira. O fruto do que Nissim e seus pais, “que são demais”, nos ensinaram atravessou fronteiras. O argentino Ian, de 13 anos, também fez seu vídeo de Bar Mitzvah no estilo Ourfali, mas com um detalhe: “mitou” ao fazer um medley ou ainda… um pout-pourri de Queen (!).

Ian, o aprendiz, superou o mestre Nissim em produção, animação e participação familiar (reparem na já clássica atuação dos seus progenitores e parentela na versão de Bohemian Rhapsody). Com vocês, uma aula de como se fazer um vídeo sensacional de Bar Mitzvah (sem animais marinhos), com o astro hermano Ian:

Aqui cabe uma retratação. O vídeo de Ian é incrível, mas não supera a espontaneidade (?) e a alegria (?) do nosso brasileiríssimo Nissim, eternamente, o mais querido pelo LOL. Com vocês, o bom aluno que não bagunça, joga basquete, videogame e vai na praça Vilaboim:

(Murilo Roncolato)