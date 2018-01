Imagine uma página no Facebook que juntasse grandes imagens bizarras da internet e do mundo das celebridades brasileiras. Imaginou?

Pois bem: não precisa, porque ela existe e está vivinha da silva com o “Vai ter copa sim”, criada por dois analistas de mídias sociais, Fabricyo Rodrigues e Raphael Evangelista, com um slogan sob medida para encampar o espírito de que, apesar dos pesares, a Copa vai acontecer e vai mostrar para o mundo que o “melhor do Brasil é mesmo o brasileiro”.

Com cerca de 50 mil fãs no Facebook e uma foto de Ronaldo Fenômeno vestido de Tio Sam tupiniquim, a página reúne momentos históricos do showbiz brazuca, imagens de TV inacreditáveis, pichações, notícias e muita, mas muita nostalgia dos anos 90 e dos anos 2000, com direito a repetidas presenças de gente como Alexandre Pires, É o Tchan, Sandy e Junior, André Marques (o eterno Mocotó), o cantor de forró Wesley Safadão e Valeska Popozuda.

É difícil descrever, caro leitor, mas é o puro creme do milho da interwebs brasileira. É rir para crer. Nesses dias chatos de começo de outono, “Vai ter Copa sim” é o melhor remédio.