Esse vídeo tem um pouco a cara do Que Mario?, nosso blog de games. Mas o Jô Auricchio concordou que deveria ser postado aqui no LOL. Não é coisa nova, mas sempre vale para quem ainda não viu: e se o sanguinário narrador do game Mortal Kombat estivesse um pouco mais animado e resolvesse incentivar o amor entre os personagens, em vez de bradar o clássico “Finish him!” logo de uma vez?