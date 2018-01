Nicholas Kim Coppola (sobrinho de Francis Ford) ou Nicolas Cage, como fez questão de ficar conhecido, é um dos queridinhos do cinema estadunidense famoso pelos filmes Cidade dos Anjos (1998), 8mm (1999), 60 segundos (2000) e O Senhor das Armas (2005).

O ator já foi motivo de piada na internet, por causa do blog Nicolas Cage as Everyone (“criado sobre a crença de que tudo na vida seria melhor com um pouquinho mais de Nic Cage, o mais distinto e versátil ator de sua geração”). Agora ele volta a ser motivo de risos graças a Harry Hanrahan, editor de vídeo do Pajiba, que é autor de dois vídeos satirizando “Nic”.

No primeiro, publicado no final do ano passado chamado “Nicolas Cage Losing His Shit”, mostra cenas de extrema loucura dos personagens do ator. As cenas, fora dos contextos do filme, se tornam, no mínimo, bizarras. Vale assistir:

Hanrahan voltou com a brincadeira em 2011 e criou o “The Evolution of Nicolas Cage’s Hair”, vídeo em que compila cenas do início da carreira do ator até os dias atuais mostrando as mudanças dos penteados de Cage. Desde os mullets e a cabeleira esvoaçante em Arizona Nunca Mais, passando pelo cabeludo e pseudogalã em Zandalee até seu longo penteado em O Aprendiz de Feiticeiro.

A sequência de filmes exibidos no vídeo, na ordem: Picardias Estudantis (1982); O Selvagem da Motocicleta (1983); Adeus à Inocência (1984); The Cotton Club (1984); Asas da Liberdade (1984); Fúria de Vencer (1986); Peggy Sue – Seu Passado a Espera (1986); Arizona Nunca Mais (1987); Feitiço da Lua (1987); O Beijo do Vampiro (1989); Apache – Helicópteros Invencíveis (1990); Coração Selvagem (1990); Zandalee – Uma mulher para dois (1991); Lua-de-mel a Três (1992); Não Chame a Polícia (1993); Morte por Encomenda (1992); Engano Mortal (1993); O Guarda-costas e a Primeira-dama (1994); Atraídos pelo Destino (1994); Encurralados no Paraíso (1994); O Beijo da Morte (1995); Despedida em Las Vegas (1995); A Rocha (1996); Con Air – A Rota da Fuga (1997); A Outra Face (1997); Cidade dos Anjos (1998); Olhos de Serpente (1998); 8MM (1999); Vivendo no Limite (1999); 60 segundos (2000); Um Homem de Família (2000); O Capitão Corelli (2001); Códigos de Guerra (2002); Sonny, o Amante (2002); Adaptação (2002); Os Vigaristas (2003); A Lenda do Tesouro Perdido (2004); O Senhor das Armas (2005); O Sol de Cada Manhã (2005); Torres Gêmeas (2006); O Sacrifício (2006); Motoqueiro Fantasma (2007); Grindhouse: Werewolf Women of the SS (2007); O Vidente (2007); A Lenda do Tesouro Perdido: Livro dos Segredos (2007); Perigo em Bangkok (2008); Presságio (2009); Vício Frenético (2009); Kick-Ass – Quebrando Tudo (2010); O Aprendiz de Feiticeiro (2010).