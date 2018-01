O Mashable, site norte-americano que cobre o mundo da tecnologia e das redes sociais, realiza anualmente o prêmio Mashabel Awards. E 2010 marca a estreia da categoria “Melhor Meme da Internet” no evento do site. Quem vota são os leitores do site e para ajudá-los, o Mashable fez uma lista com os principais memes do ano. Alguns deles são conhecidos dos leitores do LOL:

Bed Intruder

Antoine Dodson ficou bravo. Claro, um homem invadiu sua casa e tentou estuprar sua irmã. O bandido não conseguiu seu intento e fugiu. O irado Dodson deu o recado pela televisão local: “Eu vou te achar!”. Pouco tempo depois, sua entrevista já tinha virado uma música em um remix que foi uma das sensações de 2010 e suas expressões (“Hide your wife, hide your kids”; “We gonna find you”) entraram para o vocabulário da web. Quer saber mais ainda? O Link entrevistou Antoine Dodson.

FFFFffffuuuuu Guy





O FFFFffffuuuuu Guy (ou Rageguy) é um personagem de tirinhas invocado toda vez que uma situação irritante se apresenta. Muito usado para reclamações da chatice do cotidiano.

Double Rainbow

Bear Vasquez se tornou o mais conhecido admirador de arco-íris do mundo. Tudo porque registrou um arco-íris duplo com a maior empolgação que se pode imaginar. Ele se perguntava: “É tão intenso… O que isso significa?”. Só vendo para entender.

Sad Keanu

Trajando o sobretudo negro em Matrix ou o terno preto em Constantine, Keanu Reeves parece inabalável. Talvez por isso a foto em que o ator foi registrado, solitário, comendo um lanche em um banco, com cara de triste, tenha ficado tão famosa. Rapidamente, a imagem de um Keanu triste foi recortada e colocada em dezenas de situações (a maioria está no vídeo acima).