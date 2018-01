Quando a gente diz que a internet é maravilhosa, é difícil não ceder a um clichê: ela conecta as pessoas. Ou de que outra maneira você acha que Flea, o baixista do Red Hot Chili Peppers, conheceria “Plaquê de 100”, hit do rapper paulistano MC Guimê?

Não tá entendendo nada? Então só dá o play e confere o cara brincando com seu baixo para enfeitar a composição do funkeiro do ostentação, postado na conta do Instagram de Flea, que antes havia twittado que adorava Guimê.

i like mc guime! — Flea (@flea333) April 4, 2014

Será que é a hora de contar os plaquê de 100 debaixo da ponte? Pode isso, Arnaldo?