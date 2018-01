Papa Francisco na hora da santa captura do papagaio ‘Amor’. FOTO: AFP Papa Francisco na hora da santa captura do papagaio ‘Amor’. FOTO: AFP

Você pode não entender nada de futebol, mas é bem pouco provável que não tenha conhecimento sobre o papel fundamental desempenhado pelo polvo Paul durante a Copa do Mundo na África do Sul, em 2010. O bicho não só escolhia a caixa com os mexilhões que ele estava a fim de comer na hora (NÃO!), ele escolheu a caixa com a bandeira da seleção que venceria a partida (CLARO…), como no caso da Alemanha (país onde residia) vencendo por 4 a 1 a Inglaterra nas oitavas e depois perdendo nas semifinais para a Espanha, por 1 a 0.

Paul, o polvo bom de bola. FOTO: AP

Sem tentáculos, esbanjando cor, penas e muito futebol-arte surge dos céus o novo spoiler vidente para a nossa tão aguardada Copa. Chamado de “Amor” por ninguém menos que o Pontífice argentino (esperamos que isso não afete os resultados dentro de campo), a ave foi pega pelo Papa Francisco em plena Praça São Pedro.

As previsões do pássaro serão transmitidas pela emissora de TV italiana RAI, onde poderá mostrar toda a sua desenvoltura e talento – de dar inveja à qualquer Mãe Dináh (um beijo para você, Mãe Dináh! Onde será que anda, Mãe Dináh?).

Sua missão será escolher entre as bandeiras de dois times oponentes que estarão em um mini campo de futebol. A esperança é que o animal favoreça os resultados para a seleção italiana (ou argentina, Papa Francisco?). A ver.