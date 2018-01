Está rolando esta semana, em Austin, no Texas, o festival South By Southwest, que fala sobre música e cinema independente, além de cultura digital. E a parte Interactive do festival contou com palestrantes como Damian Kulash, do grupo OK Go, aquele que gravou o clipe da esteira e acabou de lançar outro clipe legal, de “This Too Shall Pass“, que lembra a abertura do antigo Rá-Tim-Bum. Kulash foi falar de virais para uma plateia cheia de nerds daqueles que já assistiram a todos esses vídeos que gostamos de ver na web, então deve ter sido fácil convencer os presentes a fazer isso:

Para quem não viu (ou não se lembra) da referência, a brincadeira de Kulash é uma homenagem ao vídeo do Gatinho Surpreso, provavelmente um dos mais fofos de que a internet tem notícia: