A zueira, ela não acaba nunca. E se você achou que a popularização dos paus de selfie em si já era demais para a sua cabeça, então veja essa: está sendo marcado pelo Facebook o “Primeiro Encontro Nacional dos Portadores de Pau de Selfie”.

O evento marcado para o dia 18 de janeiro, no Parque do Ibirapuera, já tem 2,9 mil pessoas confirmadas. Entre as atrações previstas estão a “presença do maior pau de selfie do País”, “malabaristas de pau de selfie” e locação e vendas de pau de selfie.

Mas… calma! Nem tudo está perdido. O evento na verdade é uma brincadeira. O criador da pegadinha, Matheus Ramos Dias, já está na expectativa para a chegada de 3 mil confirmados no evento. Pela proporção que o evento ganhou, não é de se duvidar que algumas pessoas compareçam ao evento fictício.