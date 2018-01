*Atualizado às 18:30 (17/7) para incluir fala de CTO

O Airbnb, famoso serviço online de aluguel de quartos e imóveis, apresentou ao mundo hoje um novo design da sua página e marca. O conceito da coisa toda tem a ver com “pertencer” (belonging) a todos os lugares. É o que o serviço espera que o usuário sinta. Para ilustrar todo esse sentimento confortante criaram um novo logo.

Para que você entenda o que o novo símbolo significa, apresento a vocês a explicação do próprio Airbnb: “Criamos um símbolo de nós como uma comunidade. É um ícone de nossas janelas, portas e nossos valores compartilhados. É um símbolo que, assim como nós, pode pertencer onde quer que estejamos”.

A explicação continua e fica ainda melhor: “É um símbolo para as pessoas que querem experimentar um novo chá do qual eles nunca ouviram falar de um vila que eles não conseguiram encontrar no mapa”. Algo bem comum, certo? “É um símbolo de onde os habitantes daquele local vão – o que café que não se incomoda em ter um menu, a boate escondida no beco, as galerias de arte que não aparecem nos guias.”

Ok, só mais um pouco, está acabando, juro. “É um símbolo para as pessoas que querem receber novas experiências em suas casas, novas culturas e novas conversas.” Ufa! Só tem uma detalhe a mais a dar: o logo tem um nome. Caros leitores, apresento a vocês, o Bélo (derivado de “belonging”), “o símbolo universal do pertencimento”.

Não! Não esse Belo, é o BÉLO Não! Não esse Belo, é o BÉLO

O Bélo é a união de quatro coisas. Confira:

Inclusive, quem quiser pode criar a sua própria versão do logo, aqui. É claro que a internet já começou a se coçar e inundou as redes sociais com seus próprios significados do novo logo do Airbnb (encontraram até uma possível fonte de “inspiração” do Airbnb), muitos deles sexuais.

O cofundador e atual CTO do Airbnb Nathan Blecharczykwas respondeu às piadas feitas sobre o novo logo: “Vão em frente, riam o quanto quiserem, pessoal”, segundo a Recode. “Não queremos fazer um logo abranja o menor denominador comum. Este foi um trabalho de dezenas de pessoas durante um ano inteiro, é algo significativo, e ninguém para para entender isso de verdade.”

Por fim, citou o exemplo do logo da Nike. “Você pode olhar e dizer que é um ‘check mark’, mas uma vez que você entende o contexto, signifca outra coisa (…) O símbolo não é apenas um símbolo, pressupõe ser algo com significado. O bélo é um meio para ricas, profundas e emocionantes histórias humanas.” (Teria sido melhor só deixar a piada rolando, não?)

Abaixo, alguns resultados do poder da livre interpretação do novo logo (deixe a sua colaboração nos comentários!):

A internet já tá se perguntando se o novo logo do airbnb é vagina ou uma bunda pic.twitter.com/7v2Q6KqtkG — Leonardo (@lcastro) 16 julho 2014

The Thought Process Behind the new #airbnb logo pic.twitter.com/pUEps6e5Ik — Shaun Pendergast (@ShaunPendy) 16 julho 2014

Faltou um brasileiro no Airbnb para explicar a safadeza oculta desse logo novo zoado deles. — Lucas Mazza (@lucasmazza) 16 julho 2014

o airbnb mudou de logo e virou a cinemateca deles: pic.twitter.com/mBq3sgKmw4 — Leo Martins (@leoeoleo) 16 julho 2014

Em tempo, uma imagem para explicar a referência acima:

