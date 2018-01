E a cantora teen Rebecca Black, dona do HIT “Friday” e do refrão mais pegajoso da estação (“fun, fun, fun, fun”) lançará uma nova bela canção. E, ao que parece, o nome da música mais esperada de 2011 será “LOL” (em uma clara homenagem ao nosso blog). A menina de 13 anos ainda está sem gravadora, mas disse ao jornal inglês The Sun que irá aos estúdios da Flying Pig Productions em Los Angeles para a gravação do seu novo sucesso.

“Aqui estou eu em estúdio trabalhando no disco de estreia. Eu vou provar que todos estão errados sobre mim. Assim como ‘Friday’, as novas músicas serão muito cativantes”. Para a gravação da música e do vídeo do hit da cantora, a mãe Black, Georgina Kelly, de 47 anos, gastou cerca de US$ 4 mil ao estúdio Ark Music Factory

Rebecca diz ser indiferente às críticas de que ela seja a “pior cantora” e que “Friday” é a “pior música” que já existiu, mas responde a todos: “Vocês pensam que estão me deixando para baixo e que farão eu não querer mais cantar. Mas vocês estão é me deixando mais forte e agora eu desejo faz muito mais isso”.

Ansioso pela música “LOL”? Acalme-se e vá decorando o refrão de “Friday” enquanto isso.