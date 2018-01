O Hootsuite, serviço online usado para gerenciar diversas contas em redes sociais em um lugar só, fez um vídeo imitando a entrada da série Game of Thrones. Na sua versão, Winterfell, Pentos, The Eyrie e King’s Landing dão lugar a Facebook, Instagram, Whatsapp, Google Plus, Youtube, Twitter, Snapchat e LinkedIn.

/Murilo Roncolato