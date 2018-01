“Era minha ex… agora é a Beyoncé”.

FOTO: Reprodução/Era meu ex “Era minha ex… agora é a Beyoncé”.FOTO: Reprodução/Era meu ex

Lidar com relacionamentos anteriores é um problema para muita gente: afinal, como diria a minha tia-avó, “se ex fosse bom, não era ex, né?”. Uma questão sempre complicada são as fotos do namoro: você passou toda a sua vida querendo conhecer as cataratas do Iguaçu, mas quando esteve lá, só tirou fotos com seu ex-namorado e agora não pode ver as cachoeiras sem sair chorando ou querendo rasgar a cara do desgraçado da imagem?

“Seus problemas acabaram!”. Pensando nessa parte complicada da vida, o tumblr Era meu ex resolveu a parada de uma maneira muito simples.

Com o slogan “Não perca sua foto favorita só porque seu ex está nela. Desenhe com o paint =D”, o site reúne fotos de ex-namorados editadas maravilhosamente bem (na melhor escola Toscoshop de edição de imagens), substituídos pela Beyoncé, o Homem de Ferro, o Chewbacca e o C-3PO ou até mesmo “uma nave espacial abduzindo uma vaquinha”.

O tumblr aceita contribuições no email erameuex@gmail.com. Alguém se habilita?