Estreia recente nos cinemas brasileiros, o filme Praia do Futuro traz o ator Wagner Moura na pele de um homem que se muda para Berlim, e, oito anos depois, é procurado por seu irmão mais novo. Ok? Ok. O personagem de Moura é gay, e, durante o filme, acontece uma cena de sexo entre ele e outro homem. Ok? Ok. Então o senhor “está avisado”.

A expressão dá nome a um tumblr que questiona o preconceito ao filme. Tudo começou quando Iarlley Araújo, morador de João Pessoa, foi ver um filme em sua cidade, e disse ter sido avisado pelo bilheteiro de que o filme continha cenas de sexo homossexual, em uma clara manifestação de preconceito, recebendo um ingresso com a inscrição AVISADO.

A empresa que administra o cinema negou que a declaração “AVISADO” remetesse ao fato da cena de sexo homossexual, mas sim fazendo referência à política de meia-entrada que adota. Entretanto, isso não foi o bastante para que a polêmica virasse piada na rede. Duvida? Vamos ver.

