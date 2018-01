Por Ligia Aguilhar

Não é novidade pra ninguém que #VaiTerCopa (afinal, é daqui a dois dias, né galera?). Mas, a se julgar pelo Tinder, #VaiTerCópula – e internacional! Pelo menos é o que avisa o tumblr Tinder na Copa, que reúne alguns perfis de homens, bonitos, altos e sensuais que talvez sejam a solução do seu problema.

Uma pesquisa divulgada pelo Ministério do Turismo no início do ano já havia animado o público feminino ao traçar um raio-X do perfil do turista estrangeiro que viria ao país para o Mundial: homem, solteiro, com até 34 anos, que fez curso superior e possui renda familiar superior a R$ 20 mil. É o que parece ser visto, pelo menos nos perfis selecionados pelo site.

Confira alguns perfis do Tinder na Copa:

