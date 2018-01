Se você “esteve” na internet semana passada, deve com certeza ter ouvido falar do 2048: um jogo de matemática muito simples, mas capaz de sugar horas e horas da sua vida. Caso contrário, vamos lá: trata-se de um jogo com uma grade de 4 linhas e 4 colunas, nas quais aparecem blocos com números múltiplos de 2. Você deve somá-los a fim de encontrar o bloco de valor 2048, sendo que apenas blocos iguais podem ser somados (isto é: dois “blocos 2” resultam num “bloco 4”, dois “blocos 4” viram um “bloco 8” e assim por diante).

Mas o que um jogo está fazendo no LOL? Isso não é tarefa do Modo Arcade e do Que Mario? Não, caro leitor, quando o jogo vira uma grande… sim, uma grande zoeira. Muitas paródias do 2048 têm sido feitas nos últimos dias, e nós selecionamos três especialmente interessantes.

Que tal o 9007199254740992? Calma, não se assuste: é apenas uma versão do 2048 com uma grade de 8 linhas e 8 colunas, cujo objetivo é fazer o bloco do valor do famigerado nome do game. Indicado apenas para criancinhas russas, para o Sheldon e a turma do Big Bang Theory e para aquele seu amigo que adora se gabar que é o bom.



Outra alternativa é o Doge2048, inspirado no cachorro simpático de um dos memes mais legais da internet, um cão da raça Shiba Inu que ajudou seu dono a ser resgatado e virou meme com frases acopladas como “so much doge”, além de ter virado uma moeda virtual capaz de rivalizar com o bitcoin. O Doge2048 usa imagens do simpático cachorrinho em meio a fundos bizarros, e funciona de modo semelhante com o original.



Também de modo semelhante, mas muito caro aos torcedores brasileiros é o 2048 Corinthians, que incentiva os fãs do clube paulista a “montarem um time bom”, somando jogadores ruins (as peças de menor valor) para chegarem aos craques que marcaram a história do Timão. As pedras mais baixas são as de Perdigão e a do chinês Zizao, podendo evoluir para Vampeta, Biro-Biro, Marcelinho Carioca e até o “craque Neto”, todos em poses icônicas. Não, o LOL não jogou o 2048 alvinegro até o final para saber quem é a pedra 2048.

Viu mais alguma versão legal do 2048? Comente!