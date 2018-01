Andando de sk8 nessa infinita highway FOTO: Reprodução Andando de sk8 nessa infinita highway FOTO: Reprodução

A infinita highway de zoeira da internet não poderia prever mais essa. Depois da grande campanha Chorão, um pensador (que você viu primeiro aqui, no LOL), a tumblersfera brasileira agora une dois dos mais controversos e admirados (ou um, ou outro, né galera?) letristas do rock nacional para um debate cuja única finalidade é… te fazer dar risada.

Afinal, o que aconteceria numa conversa com Chorão, o líder do Charlie Brown Jr., fazendo perguntas em um papo reto para Humberto Gessinger, o parabólico hiperbólico e filosófico cantor dos Engenheiros do Hawaii?

“You got a biron bacon xotonson. Give up legalize! Travazon, rasga rasgazon. Travazon YEAH”, certo?