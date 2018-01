FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

Saber o final do filme antes mesmo de assisti-lo é uma péssima ideia. Ver alguém te contando como acaba o episódio especial daquela série que você tanto gosta pode ser sinônimo de tortura.

Ou não, diria Letícia Spoiler.

Não, não escrevemos errado: Letícia Spoiler é o nome do “tumblr do dia” de hoje, que junta fotos da atriz Letícia Spiller (a eterna Babalu de Nova Iguaçu) a revelações dos finais de filmes, séries e até mesmo do Julgamento do STJD.

Não sei descrever, apenas sentir. Entenda você mesmo: