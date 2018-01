Durante plenária seríssima que decidia sobre a regulamentação da escolha do diretor geral da Polícia Federal no Senado, o ex-presidente e senador pelo Amapá, José Sarney, resolveu aproveitar melhor o tempo para… desenhar. A Folha de São Paulo flagrou Sarney durante a sessão desenhando um corpo de uma mulher.

De advogado a ex-presidente, Sarney já havia demonstrado sua queda pela produção cultural com seus livros de ensaios e poesias, mas cravou os pés na arte como ilustrador freelancer e, claro, ganhou um tumblr: Sarney Ilustrador. Com portfólio extenso (de memes), Sarney ganhou até um perfil no DeviantART, uma rede social para ilustradores profissionais.

Aqui estão algumas das melhores obras desse novo profissional da área:

Sarney jogando o jogo dos pontinhos, porém sozinho. FOTO: Reprodução Sarney jogando o jogo dos pontinhos, porém sozinho. FOTO: Reprodução

Sarney pensando em Haddad. FOTO: Reprodução Sarney pensando em Haddad. FOTO: Reprodução

Sarney voltando a ser criança. FOTO: Reprodução Sarney voltando a ser criança. FOTO: Reprodução