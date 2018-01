Quatro dormitórios ou três suítes e muito espaço para tirar suas selfies! FOTO: Reprodução/YouTube Quatro dormitórios ou três suítes e muito espaço para tirar suas selfies! FOTO: Reprodução/YouTube

Dar nome a um prédio pode parecer uma tarefa muito difícil – não à toa, as construtoras usam nomes de pintores, árvores ou brincam com a língua estrangeira para nomear seus empreendimentos. Mas o que dizer de um edifício que vai se chamar “Selfie”?

Parece brincadeira – e uma fonte para piadas inesgotável – mas tal brincadeira está para se tornar realidade em Curitiba. A Stuhlberger, uma construtora que atua na cidade, lançou nessa semana a campanha para seu novo empreendimento, o Selfie Cabral – Cabral, no caso, é um bairro da capital paranaense.

Veja o vídeo de lançamento do prédio, que se auto-intitula como “Selfie Cabral: a sua cara!”.

Procurada pela reportagem do LOL, a Stuhlberger confirmou o empreendimento, mas disse que não possuía mais detalhes, por se tratar de um lançamento para acontecer em breve. Mal podemos esperar a hora do Selfie Cabral dar as caras na capital paranaense.