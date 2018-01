FOTO: Reprodução/Identidade SP FOTO: Reprodução/Identidade SP

Quem nunca quis saber o significado do nome do lugar em que mora que atire a primeira pedra: afinal, quem foi Rebouças, o que aconteceu em 23 de Maio ou por que raios o bairro do Tatuapé tem esse nome?

O designer e fotógrafo Pedro Campos, no entanto, levou a curiosidade a outro nível com seu novo projeto, o Identidade SP. Depois de passar um bom tempo pesquisando o significado de Butantã, onde vivia em 2009, Campos decidiu criar um logo para cada um dos 450 bairros de São Paulo.

De forma bastante simples, os logos mostram a origem do nome do bairro ou fazem menção a uma característica importante dele: o de Santo Amaro, por exemplo, traz consigo a estátua do bandeirante Borba Gato, enquanto o da Sé faz referência à rosa dos ventos e o fato da Catedral ser denominada o centro da cidade de São Paulo.

Junto com a esposa, a jornalista Stella Curzio, Campos tem pesquisado a origem dos bairros nas cinco zonas da cidade (centro, Sul, Norte, Leste e Oeste). Para 2015, a dupla tem a pretensão de comercializar canecas, camisetas, adesivos, almofadas, quadros e outros tipos de suvenires com a cara dos bairros de São Paulo.

E aí, você já tem algum preferido? São muitos bairros de São Paulo para ilustrar.

