Materiais de escritório não parecem exatamente ser a coisa mais divertida do mundo, não é mesmo? Depende: se você for um cineasta francês chamado Guillaume Blanchet e tiver muita criatividade (e algum tempo livre), elásticos, alfinetes e papeis coloridos podem ser as únicas coisas necessárias para se contar uma história incrível.

É o caso de A Girl Named Elastika, curta-metragem feito em stop-motion pelo rapaz, que coleciona participações e prêmios em festivais de cinema pelo mundo, e que ganhou o selo LOL de “OLHA SÓ QUE LEGAL ISSO MANO”.

A GIRL NAMED ELASTIKA from Guillaume Blanchet I Filmmaker on Vimeo.