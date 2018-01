A essa altura você já deve ter visto drones fazendo um pouquinho de tudo: entregando compras da Amazon; livros, CDs, roupas; ajudando o trabalho no campo ou dando uma mão para na captura da selfie perfeita.

Agora prepare-se para ver essas coisas voadoras fazendo algo, no mínimo, inusitado: substituindo uma orquestra. Mais do que isso: uma orquestra que toca o tema do clássico 2001: Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. Confira:

/Murilo Roncolato