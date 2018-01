Se você não consegue sorrir, comer uma banana é sempre uma boa opção. FOTO: Reprodução Se você não consegue sorrir, comer uma banana é sempre uma boa opção. FOTO: Reprodução

Meus amigos, a selfie, assim com a zoeira, parece não ter limites. Tem selfie depois do sexo, selfie de macaca, selfie em velório, selfie em campo de concentração, selfie na linha do trem… mas o que dizer de uma selfie no topo de um arranha céu, e ainda por cima, comendo bananas?

Foi o que fizeram três amigos fotógrafos em Hong Kong no último final de semana: depois de subirem na antena do quinto maior prédio da cidade, com aproximadamente 350 metros de altura, eles usaram um cabo de filmagem para registrar a si mesmos comendo bananas e tirando onda pela cidade (e claro, fazer estômagos mais fracos simplesmente se enjoarem com a vista área da cidade).

Não dá para saber como eles chegaram lá (eventualmente, por uma escada de segurança branca que aparece no vídeo), mas parece ter sido a selfie mais perigosa da história, e com inspiração do nosso querido Donkey Kong. Qual será o próximo passo?

Aguardamos sugestões e contribuições.