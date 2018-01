A vitória da Beija-Flor no carnaval carioca levantou polêmica nas redes sociais, já que a escola ganhou o título com um samba-enredo em homenagem a uma ditadura africana.

Especula-se que a escola teria recebido R$ 10 milhões do governo da Guiné Equatorial para financiar seu desfile deste ano, mas nenhuma das partes confirma o valor.

O resultado rapidamente virou meme na web e a escola foi parar no topo do Trending Topics do Twitter.

Fizemos uma lista com os principais memes sobre a vitória da escola que estão circulando na web até agora. Porque a zueira, como vocês já sabem, não tem limites. E não acaba nunca!