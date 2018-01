Em 2013, um dos maiores fenômenos pop foi uma garota de 16 anos que cantava com orgulho sobre o lugar de onde vinha e versava contra o mundo cheio de vícios das celebridades – sim, estamos falando da neozelandesa Lorde e a sua “Royals”.

2014 começa com um hino tão empolgante quanto “Royals” vindo de um lugar tão fora do mapa do pop quanto a Nova Zelândia: o LOL orgulhosamente apresenta Adreles e a sua “Acre”, que, em menos de um mês depois de lançada no YouTube já foi vista por mais de 400 mil pessoas.

Criada pela adolescente Adrielle Farias, de 17 anos e moradora de Rio Branco, a canção usa a base de “Roar”, de Katy Perry, para falar sobre as coisas do Acre – o curupira, “que não gosta de menina”; o boto-cor-de-rosa; tacacá e tucupi – para desembocar num refrão explosivo: “eu tenho olho de tigre, lagarto, cobra e macaco/sou a sereia Iara e você vai ouvir o meu Acre”. Tudo filmado em locações originais, com o celular da garota e a câmera fotográfica de seus pais.

“Resolvi fazer o clipe mostrando o que eu mais gosto no Acre, que são as matas e as florestas. Ia ser só para os meus amigos, não sabia que ia virar sucesso”, conta a garota, que acredita que “a internet é uma coisa mágica”.

O LOL também acredita nisso, Adrielle – ou melhor, Adreles, nome artístico que pouco tem a ver com a cantora Adele e que a garota diz ser um apelido de infância. A ideia, segundo a garota, era também aproveitar a ocasião para desmistificar um pouco o Acre “com ironia” – se você está na internet há alguns anos, você deve se lembrar da frase “O Acre não existe”. Enfim… chega de blá-blá-blá e aperte o play para ouvir o Acre de Adreles.