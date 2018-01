A Campus Party disponibilizou a gravação do debate “20 anos de jornalismo de games”, um dos eventos do Palco Stadium da edição 2014 do encontro, a sétima a acontecer no Brasil. Participaram João Coscelli (Modo Arcade/Estadão), Pedro Zambarda (Geração Gamer/TechTudo), Theo Azevedo (UOL Jogos) e Pablo Miyazawa (Rolling Stone). A discussão foi sobre as mudanças no jornalismo de games nos últimos anos e sobre as dificuldades e desafios dos profissionais que atuam neste segmento atualmente. Veja abaixo a íntegra do debate.

O debate também foi tema de notícias no CanalTech, no Bonus Stage e no Portal Imprensa. Os demais conteúdos do encontro podem ser acessados diretamente do site da Campus Party.