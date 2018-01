O amantes dos jogos antigos (incluso este que vos fala) têm muito a agradecer a Jason Scott e ao pessoal do JSMESS. Eles converteram o código de 900 jogos de arcade para JavaScript, deixando-os prontinhos para rodar no mesmo browser que você está usando para ler esse texto. Assim foi criado o Internet Arcade, o maior acervo online de jogos originais de arcade – ou um cantinho da web onde podemos apreciar uma das mais maravilhosas partes da história dos videogames.

O projeto é parte do Internet Archive, um acervo de cultura e história digital da humanidade. São quase mil jogos desenvolvidos e lançados entre o começo dos anos 70 até a década de 90, inclusas raridades e grandes sucessos como Galaga, Donkey Kong e Frogger. Infelizmente, faltam alguns clássicos como o Pac-Man original, Asteroids e Space Invaders, mas não dá para reclamar da variedade de títulos. Alguns têm problemas com gráficos, áudio ou mesmo com os controles, mas a maioria está em perfeitas condições e são emulados sem qualquer problema, da mesma forma como funcionavam nos arcades.

Scott parece absolutamente apaixonado pelo projeto. E nutre esperanças de que algumas pessoas vão ir além dos seus jogos favoritos e descobrir alguns títulos que nem imaginavam que existiam. “E minha esperança é que alguns, provavelmente uma pequena porcentagem, vai planejar formas de usar isso para pesquisas e trabalhos para entender o contexto desses jogos antigos. O tempo dirá”, disse ele.

De uma forma ou de outra, o trabalho já está feito e a nós cabe usufruir dele da melhor maneira possível – jogando, relembrando e descobrindo o que a era de ouro dos arcades tem de melhor. Abaixo, uma pequena lista com a nossa curadoria para quem quiser curtir algumas horinhas viajando no tempo.

R-Type (Irem/1897) | Donkey Kong (Nintendo/1981) | Galaga (Namco/1981)

Golden Axe (Sega/1989) | Ghouls’n’Ghosts (Capcom/1988) | Tapper (Bally Midway/1983)

OutRun (Sega/1986) | Frogger (Konami/1981) | Yie-Ar Kung Fu (Konami/1985)

Super Breakout (Atari/1978) | Street Fighter II (Capcom/1991) | Tron (Bally Midway/1982)