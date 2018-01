PS4 foi finalmente apresentado na E3 2012

É a Sony. Muito criticada por apenas anunciar o PlayStation 4 em fevereiro, a empresa guardou o melhor para a E3 deste ano e ofuscou o brilho que a Microsoft ganhou com sua conferência ao mesmo tempo em que apagava a imagem negativa deixada pela pouco atrativa apresentação do Xbox One.

O PS4 finalmente foi apresentado durante uma coletiva na qual a Sony fez questão de bater na Microsoft, assim como a batalha entre a Samsung e seu Galaxy contra o iPhone da Apple. Preço, política pró-consumidor, conexão em tempo integral – todos pontos deliberadamente abordados pela Sony para demonstrar a superioridade de seu console.

O PS4 chega às lojas em novembro por US$ 399 – cem dólares mais barato que o Xbox One, anunciado sob o preço inicial de US$ 499 (e absurdos R$ 2.199 no Brasil). O PS4 roda jogos usados, o que só acontece no Xbox One mediante pagamento. O PS4 não requer conexão com a internet, enquanto o Xbox One necessita conectar-se ao menos uma vez a cada 24 horas.

A Microsoft tem uma máquina incrível, cheia de funções multimídia que devem servir como atrativo para um público antes pouco visado pela indústria dos games. Os próprios jogos impressionaram – e finalmente foram o foco da apresentação da empresa na E3, diferentemente do que ocorreu em maio.

Mas a Sony tratou de desconstruir tudo o que a rival planejou minuciosamente. E, mais uma vez, saiu-se melhor por manter no centro do seu negócio aqueles que estão interessados em um aparelho que rode bons jogos, sem políticas de privacidade e impedimentos maiores (o que ficou evidente neste vídeo). O jogador foi colocado em primeiro lugar e, consequentemente, mostra preferência pela companhia que o valoriza.

É só checar as reações nos fóruns da internet, nos comentários dos sites especializados e nas redes sociais. A massa de jogadores que assistiu às transmissões das coletivas está ovacionando a Sony como a vencedora do Coliseu de Los Angeles. A imensa base de fãs que a família Xbox tem, até mesmo os mais fanáticos, não nega a superioridade dos japoneses. Já há até quem vaticine um reinado incontestável do PlayStation 4 até a próxima década.

A Nintendo não comparece este ano com uma grande apresentação e levará suas novidades ao público por meio de uma transmissão via vídeo, como faz semanalmente. Os japoneses sempre têm cartas escondidas na manga, mas com o Wii U já no mercado, terão de apostas em suas grandes franquias para surpreender, o que não seria nada anormal se acontecesse. Ainda assim, terá de ser bombástica para ofuscar o trabalho da Sony neste ano.

A guerra estava marcada para começar oficialmente nesta segunda-feira, 10 de junho, conforme o Estado publicou no Link. Ninguém poderia prever, porém, que uma das partes sairia vitoriosa por uma margem tão grande na primeira grande batalha – a E3.

Obviamente, seria muita pretensão dizer que esse ou aquele console dominará a geração, uma vez que esses novos aparelhos circularão no mercado no mínimo até 2020 e tudo pode acontecer nos próximos anos – inclusive o ressurgimento da fênix japonesa e seu encanador bigodudo. Mas que a Sony e o PS4 largaram na frente, disso não restam dúvidas.

PS: Teremos posts detalhados sobre cada conferência ao longo da semana.