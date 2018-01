Wolfenstein 3D é considerado o grande pioneiro dos jogos de tiro modernos. Mas as raízes desse gênero, que dominou a indústria alguns anos atrás, datam de 1973 quase 20 anos antes do lançamento do clássico da iD Software. O nome da gênese do tiro em primeira pessoa é Maze, um projeto experimental criado por estudantes que, posteriormente, levaram tudo para o Massachusetts Institute of Technology, o famoso MIT, e criaram bases para o desenvolvimento desses jogos.

A história é contada em detalhes pelo Polygon, que foi atrás de seus criadores (a reportagem está toda infelizmente está em inglês, mas vale a pena caso você consiga entender a língua). Tudo começa com os estudantes Steve Colley, Howard Palmer e Greg Thompson, que participavam de um programa de estudos apoiado pela Nasa – sim, a Agência Espacial Americana. Incumbidos de explorar os sistemas dos computadores Imlac, eles criaram um jogo de labirinto em que as paredes eram cubos posicionados um ao lado do outro. Primeiro, só era possível passear. Depois, quando dois computadores foram conectados, um segundo jogador entrou na brincadeira. Então, incluíram armas. Estava pronto o Maze.

O projeto, então, foi levado por Thompson para o MIT, onde ele conheceu Dave Lebling, e a dupla começou a trabalhar junta para melhorar Maze. Em pouco tempo, um computador central coordenava as atividades de oito Imlacs conectados e rodando o jogo simultaneamente, com mecânicas de acesso a mapa e de “espiar” os cantos do labirinto para checar a movimentação dos adversários. Tudo isso atraiu a atenção de muita gente que trabalhava no prédio e, por essa e outras razões, os diretores tiveram de banir o jogo para que o serviço não fosse interrompido e as máquinas não fossem danificadas.

A reportagem, obviamente, vai muito além desse breve resumo e é bem profunda, indo até as influências e versões posteriores que Maze deixou. Ótima leitura para quem se impressionou com os primeiros jogos de tiro dos anos 90 e quer saber de onde tudo isso veio.