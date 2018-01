A indústria dos videogames cresceu, amadureceu e passou a fazer parte da chamada cultura de massa. Como tal, passou a influenciar um público maior e, por isso, precisou – e ainda deve – se reinventar. O argumento é de Asi Burak, presidente da Games for Change, organização cujo objetivo é estimular a criação dos chamados jogos de impacto social.

Em entrevista ao Modo Arcade, Burak falou sobre os desafios de colocar esse jogos no mercado para competir com os grandes nomes do entretenimento e comentou o novo foco que a indústria deve ter, principalmente tendo em vista a ascensão dos celulares como plataforma para jogar. “Quando algo se torna poderoso como os games, outras pessoas querem participar. A mídia precisa evoluir”, afirma. Leia a íntegra da conversa.

MODO ARCADE: Por que os videogames podem ser encarados como uma mídia para a promoção de uma nova mentalidade?

ASI BURAK: Cada forma de mídia – livros, teatro, cinema, documentários e até quadrinhos – evolui para ser cada vez mais diversificada e oferecer mais que entretenimento. Jogos são um ótimo meio de diversão, mas também oferecem uma enorme oportunidade para o aprendizado, como uma ferramenta de engajamento social e político. As razões disso são o público, que cresce e mais joga do que faz qualquer outra coisa, e o caráter interativo dos jogos, já que você toma as próprias decisões.

MODO ARCADE: Mas engajamento e diversão conseguem caminhar lado a lado?

ASI BURAK: Sim, mas fazer isso direito não é fácil. Na televisão já funciona assim. O ideal é um meio termo, um sweetspot – um jogo que seja persuasivo, convidativo, divertido, mas que não te dê todas as respostas. O jogo educacional não pode ter apenas uma conclusão. Isso é crucial.

MODO ARCADE: Como fazer para que esses jogos de impacto ganhem espaço?

ASI BURAK: Isso é um grande desafio. A indústria precisa de tempo para se estabelecer, ainda é muito jovem. Mas a principal lacuna é a distribuição. A indústria dos videogames é sofisticada, sabe como atingir seu público, oferece seu produto online, por downloads, em lojas. Quando você produz um jogo de impacto, não necessariamente o faz para o público em geral, pode desenvolvê-lo apenas para um grupo ou uma comunidade. Esse mecanismos estão evoluindo, mas é preciso melhorar as noções de marketing.

MODO ARCADE: Mas para ganhar relevância, esses jogos precisam atingir o máximo de pessoas possível…

ASI BURAK: O público está mudando. Quando algo se torna poderoso como os videogames, outras pessoas querem participar do processo, até o governo. E dizer que esses ‘novatos’ não entendem nada não é a resposta certa. A mídia precisa evoluir, pois é uma oportunidade financeira e para ampliar seu público. Isso na verdade já aconteceu, porque as pessoas agora jogam no celular, no Facebook. Estatísticas recentes mostram que o jogador médio do Facebook é uma mulher de 39 anos, ou seja, é alguém não interessado em jogar um game da ação, com quem precisamos lidar de modo diferente. É uma oportunidade para a indústria de reinventar.

MODO ARCADE: Videogames foram feitos para divertir, e agora são usados também para conscientizar e politizar. Isso pode pautar o futuro da indústria?

ASI BURAK: Há quem produza só jogos de entretenimento e quem produza apenas títulos de engajamento, mas dá para ver que os desenvolvedores comerciais estão começando a dar outro caráter aos seus produtos. Isso vai acontecer por iniciativa da própria indústria, ou até porque o público vai se cansar do modelo atual e vai querer algo novo.

MODO ARCADE: Dê alguns exemplos de jogos de engajamento que deram resultado.

ASI BURAK: Um dos casos mais conhecidos é o da juíza Sandra F. O’Connor, da Suprema Corte dos Estados Unidos. Ela se aposentou e fundou uma organização que cria jogos explicando como funcionam os sistemas do governo. De acordo com pesquisas, as crianças que brincaram com esses jogos têm maior conhecimento político. A iniciativa até atraiu a atenção das autoridades sobre a importância da educação cívica.

MODO ARCADE: Qual é o futuro dos jogos de impacto social?

ASI BURAK: O conceito de gamer está se expandindo. Você pessoas jogando no Metrô, no trabalho, com seus filhos e netos. A ideia é setorizar e identificar os grupos diferentes, como há filmes de ação para quem gosta de ação, drama para quem gosta de drama. É tudo questão de diversidade – todos vão jogar, de uma forma ou de outra.

MODO ARCADE: Em quanto tempo os jogos de impacto devem ganhar uma dimensão social maior?

ASI BURAK: É uma questão do quão bem fazemos e aprendemos. Ainda há produtos de muito baixa qualidade, precisamos ser mais sofisticados e entender como melhorar em termos de design, desenvolvimento, orçamento, distribuição. Quando entrarmos passarmos essa fase de convencer as pessoas que funciona, as pessoas vão passar a jogar com mais interesse. Esse processo vai acontecer rapidamente assim que começar.