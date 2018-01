O GameFAQS.com faz 20 anos em 2015 e, para comemorar a data, está promovendo mais uma vez sua eleição do melhor jogo de todos os tempos. A última, que ocorreu em 2009, coroou The Legend of Zelda: Ocarina of Time como o melhor. Antes, em 2004, o título havia ficado com Final Fantasy VII. Bem, dezenas de jogos fantásticos saíram desde então e, por isso, é justo colocá-los a prova junto dos grandes clássicos. Para participar, clique aqui.

Desta vez, porém, a disputa é diferente. Os jogos foram divididos em batalhas individuais, de um contra um, mas são quatro batalhas por dia. São 128 jogos na disputa, separados em oito divisões, e o mata-mata continuará até o final da disputa. Tem jogo de plataforma dos anos 80 derrubando superproduções de ação atuais e vice-versa.

Lembrando que o propósito não é escolher o jogo com as melhores notas ou o favorito da equipe do site. O que vale é popularidade, o jogo “da galera”. Vale dar sua opinião para votar pelos seus favoritos!