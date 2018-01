Angry Birds simplesmente não para de crescer. A franquia que absolutamente definiu o conceito de jogo para as plataformas mobile agora vai virar desenho animado, segundo confirmaram executivos da Rovio, produtora do game baixado por mais de 700 milhões de pessoas.

Os pássaros raivosos vão estrelar 52 episódios que estarão disponíveis para “todas as plataformas possíveis”, disse Nick Dorra, diretor de animação da Rovio, em Cannes, na França. “Estou feliz em dizer que vamos produzir uma série animada semanal neste ano”, disse ele, afirmando ainda que os episódios serão curtos.

A Rovio, finlandesa, comprou um estúdio de animações em Helsinki no ano passado para trabalhar projetos fora do ramo de jogos. E esse é o caminho certo para a empresa, de acordo com Dorra. “Angry Birds não é só um jogo. Vai ser, no futuro, cada vez menos estilingue e cada vez mais aventura com seus personagens. Serão diferentes tipos de jogos em diferentes formas”, completou.

Antes de ganhar o próprio desenho animado, porém, os Angry Birds já apareceram em uma parceria bem sucedida. Os pássaros têm seu jogo ao lado dos animais de Rio, a animação da 20th Century Fox que foi sucesso no mundo todo e chegou a concorrer ao Oscar na categoria Melhor Canção Original.

Fonte: BBC