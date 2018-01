Na semana passada listamos aqui as principais empresas que atuam na produção de games para celulares. Agora, faremos o caminho inverso. Tomo a liberdade de citar a mim mesmo para dizer que “as plataformas mobile se mostraram um terreno fértil para o desenvolvimento de jogos” (uau, que filósofo!), o que atraiu os estúdios que antes trabalhavam majoritariamente com consoles domésticos.

Depois de se renderem aos portáteis, as grandes companhias começaram a olhar também para os celulares. Afinal, enxergaram uma oportunidade de mercado para consolidar suas marcas e atrair mais jogadores, embora trate-se de um público diferente. Veja os grandes nomes que já produzem para as novas plataformas:

Capcom

Mãe de hits como Street Fighter e Resident Evil (e vamos parar por aqui, porque a lista é longa), a empresa japonesa até criou uma divisão especial para jogos mobile. Começou com Devil May Cry 3D em 2008, fez um port de Resident Evil 4 em 2009 e relançou o shooter clássico 1942 há dois anos. E a partir daí mergulhou de vez nos celulares, lançando versões de Ghosts’n Goblins, Mega Man e Dead Rising para os telefones. Isso sem falar em Street Fighter IV para iPhone e nos planos já revelados para desenvolver novas versões dessas franquias famosas.

Rockstar

Sucesso tem apenas três letras para a Rockstar – GTA. E o negócio do estúdio americano não são jogos casuais, e sim investimentos pesados. A empresa estreou nos celulares em 2009 com Beaterator, mas logo levou sua franquia de maior sucesso ao iPhone. Com isso chegaram novas versões também para Android, além da série Max Payne.

Epic Games

Diferentemente dos outros estúdios, a Epic Games não levou seus principais títulos (Unreal Tournament e Gears of Wars) para os celulares, e sim desenvolveu uma série exclusiva para plataformas mobile. Infinity Blade ganha sua terceira versão para iPhone neste ano e para Android está em produção Demon’s Score, um projeto conjunto com a Square Enix.

Sega

Depois de pular fora do mercado de consoles no mercado ocidental, a Sega passou a só fazer jogos, ainda assim sem o êxito dos anos 90. Por isso, a companhia japonesa aposta nas suas joias no universo mobile – usuários de iPhone podem jogar Golden Axe, Streets of Rage, Altered Beast, Gunstar Heroes, todos títulos que fizeram o nome da empresa brilhar nas eras do Master System e do Mega Drive/Gênesis. Mas… Cadê o mascote? O Sonic! Ele ainda é a principal estrela. Já tem versões para produtos Apple, Android, Windows Phone…

Square Enix

Se há algo que a empresa sabe fazer com maestria são RPGs. E se você é fã do gênero, jogo é o que não vai faltar, principalmente se tiver um iPhone. A Square Enix já liberou versões dos clássicos Final Fantasy, Secret of Mana e Chrono Trigger para o telefone da Apple e tem planos para dezenas de títulos também para Android. Bem, agora é torcer por um Tomb Raider também!

Eletronic Arts

Não contente em ser uma das maiores nos consoles, a EA quer ser gente grande nos celulares também. São dezenas as franquias de sucesso da empresa – que criou uma divisão só para jogos mobile – que podem ser baixadas nas plataformas móveis. Os títulos vão desde The Sims, Worms e Rock Band aos de esportes – incluindo NFL – e ainda passam por jogos de filmes e séries como Harry Potter e Simpsons. A empresa ainda está investindo em jogos sociais para o Facebook.