Piston, o suposto Steam Box da Valve

A Consumers Eletronics Show (CES) é um das mais importantes feiras de tecnologia do mundo e, por isso, nela também são apresentadas algumas novidades para os games, principalmente no que diz respeito a hardwares. E a edição deste ano do evento mostrou que 2013 vai ser um ano quente.

A começar pela apresentação do que supostamente seria o tal Steam Box, computador da Valve (saiba mais aqui) que permitiria que os games baixados pelo Steam fossem jogados na televisão. A empresa anunciou apoio financeiro à Xi3, fabricante que revelou um mini-PC na feira. O Piston, nome do protótipo, cabe na palma da mão e, segundo sua criadora, vai operar com base no sistema Linux, mesmo sistema operacional usado pelo suposto console da Valve. Não foram dados detalhes sobre especificações, preços ou datas, mas tudo indica que este seja de fato o tão falado “console” da Valve.

O mercado de portáteis também viu o surgimento de novidades, como o Edge, da Razer, tablet especial para jogos. O dispositivo terá modelos Básico e Pro (que custarão, nos Estados Unidos, US$ 1 mil e US$ 1,3 mil respectivamente) e funcionará com base no Windows 8, tornando-se assim uma alternativa móvel para jogos de PC, apesar do preço bastante salgado. A empresa indicou que o lançamento oficial deve ocorrer até março deste ano.

No meio termo entre essa duas novidades anteriores paira o Project Shield, da produtora de placas gráficas Nvidia, um híbrido de controle e console que roda jogos para plataformas Android e é capaz de reproduzir games de computador em sua própria tela via streaming.

Longe da CES, o mercado também não parou. Em paralelo à feira, a Nintendo anunciou a sexta geração da série Pokémon, o que certamente vai movimentar a concorrência dos portáteis, ainda sob reinado da empresa japonesa. A Microsoft, por sua vez, tratou de esquentar os motores da E3 – Major Nelson, o blogueiro oficial do Xbox 360, deu início a uma contagem regressiva para a conferência em seu próprio site, dando indícios de que a gigante dos computadores vá fazer um tremendo anúncio em junho.

Isso sem falar sobre os títulos já anunciados e o que serão revelados, notícias que com certeza surgirão sobre o novo console da Sony e as informações da Nintendo sobre o comportamento do Wii U, que completará um ano de mercado. Ufa! Vai dar o que falar, este 2013. Ainda bem que os maias estavam errados.