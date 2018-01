O Wii U tem dez dias de mercado e, embora seja cedo para rotular o console como sucesso ou fracasso, está dando o que falar. A Nintendo informou que foram vendidas 400 mil unidades do aparelho na primeira semana de comercialização. E o que isso quer dizer? Muita coisa e nada ao mesmo tempo. É só olhar para os demais videogames.

Na sua semana de lançamento, em 2006, o Wii vendeu 600 mil unidades. Pouco tempo antes, o Playstation 3, da Sony, demorou duas semanas para vender 197 mil aparelhos. Um ano antes, foram necessárias duas semanas para que 326 mil consoles Xbox 360, da Microsoft, saíssem das prateleiras. E todos eles ainda vendem como água no deserto.

A questão é que a meta da Nintendo é vender 5,5 milhões de Wii U até o final de março, quando termina o ano fiscal de 2012, além de 24 milhões de jogos. O sistema ainda será lançado no Japão, na Europa e no resto do mundo, mas é uma meta ambiciosa para cumprir em pouco mais de quatro meses de mercado.

A relação-console jogos, aliás, é um fator importante na equação do Wii U. A Nintendo havia anunciado que o Wii U seria vendido abaixo do preço de custo, mas pouco após o lançamento, o presidente da divisão americana da empresa, Reggie Fils-Aime, anunciou que basta que apenas um game seja comprado para que haja lucro. A velha estratégia da Nintendo no início de sua bem-sucedida empreitada no mercado dos jogos eletrônicos – instalar o hardware a baixo custo para estimular o consumo do software.

Fils-Aime não é presidente da Nintendo of America por acaso. O executivo sabe vender seu peixe – tanto que é o próprio quem conduz as apresentações da empresa na E3. Sabendo que lida com concorrentes poderosíssimos, tratou de engrandecer o Wii U em entrevistas recentes.

À CNN, ele disse que os jogos multiplataforma ficam muito melhores no aparelho da Nintendo que nos outros. Depois, afirmou a um site americano que Sony e Microsoft precisam correr atrás do Wii U e que gráficos e processadores não serão o bastante para bater a Nintendo.

Provocativo? Não. Ele só quer fazer os jogadores acreditarem que o novo console será o que vai comandar as rédeas nos próximos anos. Se isso vai de fato acontecer, é outra história, até porque centenas de outros fatores – econômicos, mercadológicos e de produção de jogos – devem ser considerados na conta. Mas a Nintendo já deu sua cartada. A rodada está aberta para a próxima jogada.