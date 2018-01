A Activision anunciou no dia 1º de fevereiro a realização de um campeonato mundial de Call of Duty: Black Ops II em abril e para a felicidade dos jogadores brasileiros, o País terá vagas na competição, que acontecerá em Hollywood e pagará US$ 1 milhão em prêmios.

Nada mal, certo? Mas só quem tem um Xbox 360 vai poder participar, pois o torneio é realizado em parceria com a Microsoft. Quem quiser se arriscar também precisa de uma conta Elite (o registro é gratuito) e mais três colegas para a guerra.

Serão 32 equipes, sendo oito selecionadas em uma competição da Major League Gaming (MLG, a liga profissional americana) e outras oito em uma eliminatória europeia da Eletronic Sports League (ELS).

As chances dos brasileiros estão nas outras 16 vagas. Metade está destinada à Ásia, à Australia e ao Brasil, sendo que cada região terá eliminatórias próprias – os detalhes ainda serão revelados. As oito restantes serão definidas pelo ranking do League Play, o modo competitivo do jogo, durante o mês de fevereiro.

As informações do campeonato serão publicadas no site de eSports da Activision, mas já há regras e detalhes sobre as premiações. O evento terá transmissão ao vivo pelo Youtube.