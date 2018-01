O Super Bowl, a grande final da liga de futebol americano dos Estados Unidos (NFL), é conhecido não só pelo grande evento que representa, mas também pelos comerciais transmitidos durante seu intervalo. No jogo de 2014, 30 segundos de publicidade custaram US$ 4 milhões aos anunciantes. O alto custo se deve à grande audiência da partida e, por isso, agências de propaganda e marcas guardam suas cartadas para esse momento.

A Budweiser é uma marca bastante presente nos comerciais do Super Bowl, às vezes exibindo dois ou três filmes publicitários por edição. O tema de um dos comerciais da cerveja neste ano apela para a geração de jogadores nascidos no início dos anos 80 – Pac-Man.

No filme, um homem vai ao bar e pede uma Bud Light, um dos produtos da marca. A atendente diz que ele pode levar a cerveja de graça, mas só se topar qualquer coisa que puder acontecer daquele momento em diante. Depois de aceitar, ele e os amigos são levados a um labirinto gigante que simula o tabuleiro de Pac-Man, e o próprio participante deve desempenhar o papel do famoso personagem e percorrer todo o local desviando dos fantasmas e “comendo” as pastilhas (que são representadas por luzes no chão). No final, tudo vira uma festa com a participação de Bruce Buffer, o dono da famosa voz que anuncia os lutadores no UFC.

O comercial faz parte da campanha “Up for Whatever”, algo como “Pronta para tudo”, em tradução livre, um modo de dizer que a cerveja acompanha seus consumidores para o que quer que aconteça. No ano passado, foi exibido um filme semelhante com a participação de Arnold Schwarzenegger, Don Cheadle (e uma lhama) e outras personalidades.

O filme não será exibido pelas emissoras que transmitem o jogo no Brasil, mas ainda assim vale a dica para quem quiser assistir ao jogo – a transmissão será feita pela ESPN a partir das 19h do domingo (1º de fevereiro). A 49ª edição do Super Bowl será realizada no Estádio da Universiadde de Phoenix, em Glendale, no Arizona.