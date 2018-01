A Activision sabe como ganhar dinheiro. Não, não é uma referência à franquia Call of Duty – que já tem uma nova edição garantida para o ano que vem. Além de sua série de ação, a empresa mergulhou de cabeça em outra ideia multimilionária – os monstrinhos de Skylanders.

O apelo infantil da franquia reside no fato de que não basta ter o game, mas também a dezena de brinquedos colecionáveis dos personagens do jogo. Logo, a criançada quer completar a coleção e fazer tudo o que for possível no game, o que só acontece com bonecos diferentes.

A fórmula rendeu US$ 1 bilhão em receita à Activision desde o lançamento da primeira edição da série, Spyro’s Adventure, em outubro de 2011. Contribuiu muito com isso a continuação, Giants, que chegou um ano depois. Poucos meses depois, agora em fevereiro, a Activision já anunciou Swap Force, o terceiro jogo, sem data marcada para sair, e informou que mais de 100 milhões de bonecos já foram comercializados.

O híbrido jogo-brinquedo foi tão bem-sucedido que a Disney resolveu se aventurar no ramo com Disney Infinity, colocando seus personagens para ganhar vida. Virou briga de gente grande, mas a Activision não se assustou e até deu a boas vindas à gigante do entretenimento.

Em novembro, Noah Kircher-Allen, especialista de produtos da Activision, veio ao Brasil. Em uma breve conversa, disse que os produtos venderam de duas a três vezes mais que a empresa esperava, o que tornou a franquia um carro-chefe imediatamente.

A ideia de monstrinhos colecionáveis capazes de gerar milhões tem um antecessor bastante conhecido. Pokémon ainda rende rios de dinheiro à Nintendo, mesmo tendo sido lançado em 1996. A série virou uma marca e se perpetuou em outras mídias e produtos licenciados, tornando-se um elemento cultural principalmente no Oriente.

Kircher-Allen disse que seria um sonho se Skylanders fosse reconhecido como o “novo Pokémon“. Essa realidade pareça um pouco distante, dado o pouco tempo que a franquia tem de mercado, mas bastou olhar para o público infantil e ver que ele carecia de um produto apelativo e de qualidade par a a empresa identificar uma nova oportunidade de negócio. A partir daí, foi só acrescentar a ideia dos brinquedos, categoria de consumo que mais atrai a criançada e pronto – pavimentado mais um caminho para um lucro meteórico.

A Activision pode ser muito criticada por inovar pouco em suas criações e explorá-las à exaustão, mas temos que admitir – a empresa sabe vender seu peixe como poucas no mercado dos games. Tanto que, segundo seu balanço mais recente, teve US$ 1 bilhão de lucro no ano que passou. É de tirar o chapéu.