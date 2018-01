A Eedar, empresa de consultoria e pesquisa de games, indentificou uma tendência nos jogos lançados nos Estados Unidos nos últimos anos – uma queda vertiginosa nos títulos que apresentam algum tipo de modo multiplayer.

Foram considerados jogos lançados entre 2006 e 2012, para Xbox 360 e Playstation 3. Em 2006, eram 67% os games com multiplayer online, total que caiu para 42% no ano passado. Já os títulos com multiplayer local somavam 58%, sendo apenas 44% atualmente. Em contrapartida, os games sem qualquer modo para mais de um jogador aumentaram de 28% para 41%.

A conta parece não bater, mas isso se deve ao fato de que há jogos que tem ambos os modos multiplayer (online e local), se encaixando, portanto, em ambas as categorias.

Os números deixam claro, disse Geoffrey Zatkin, chefe de operações da Eedar, que mais e mais jogos deixaram de oferecer modos multiplayer como atrativos com o passar do tempo. “O modo multiplayer, quando bem executado, pode ser o coração do jogo e geralmente é o que mantém as pessoas jogando por mais tempo. O sucesso de muitos games, sejam títulos individuais ou franquias, é resultado de um multiplayer consistente”, afirmou.

O grande problema é que incluir um modo para mais de um jogador é caro, ocupa espaço (que poderia ser destinado à ampliação de campanhas ou missões adicionais), nem sempre melhora e jogo e, o mais importante, às vezes não é necessário e pouco tem a oferecer.

Jogos de corrida, esportes, guerra, luta, enfim, que têm como base a competição, precisam de um modo multiplayer justamente para explorar ao máximo esse potencial. Qual seria a graça de jogar Fifa ou Mortal Kombat sem poder encher o colega de porrada ou aquela emocionante disputa de pênaltis? Nenhuma.

Outros, porém, passariam muito bem sem seus respectivos multiplayers, como é o caso recente de Gof of War: Ascension e Tomb Raider, que não têm agradado a crítica especializada quando o assunto são as partidas para mais de um jogador. São exemplos de jogos absolutamente centrados em sua campanha narrativa, nos quais os modos multiplayer são arenas de combate frequentadas por um grupo pequeno de jogadores que nem mesmo gasta nelas o mesmo tempo dedicado a, digamos, as partidas online de Halo.

Zatkin resume tudo isso em poucas palavras. “O multiplayer é uma propriedade, mas não são todas as propriedades que devem estar em todos os jogos. Incluir esse modo só para dizer que dá para jogar com mais gente não faz sentido. O multiplayer deve existir para fazer o jogo melhor. Há vários jogos ótimos que não oferecem o multiplayer como atrativo principal”, concluiu.

Não é, portanto, ruim para a indústria esse sumiço dos multiplayers. A seleção sobre qual jogo merece ou não esse modo está mais rigorosa, embora esses parâmetros ainda necessitem alguns ajustes e melhores avaliações. Um game não precisa ter de tudo um pouco para fazer sucesso. Ele só precisa ter qualidade e dar ao jogador a experiência esperada, seja jogando sozinho, seja com alguém ao lado, seja com mais dez pessoas do outro lado do mundo.

Fonte: Penny Arcade