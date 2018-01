A organização do Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions anunciou revisões no regulamento da área de marketing digital e passará, a partir de 2014, a premiar também os melhores games publicitários inscritos na competição.

A categoria foi intitulada Branded games e está sob a abrangência da área que o festival chama de Cyber, que compreende “comunicação de marcas online, digital e em tecnologia”. Executivos do mercado foram consultados sobre a mudança e a aprovaram, considerando que a publicidade tem mudado com os avanços tecnológicos e que, por isso, é necessário também rever as competições do Cannes Lions.

O festival francês, porém, não é o primeiro da publicidade a premiar games. O D&AD também tem a categoria Games, destinada a jogos feitos para marcas ou promocionais, que faz parte da área de Digital Marketing.

O D&AD revela seus vencedores em maio. Um mês depois, é a vez do Cannes Lions. A publicidade brasileira sempre fez bonito nos festivais e seria interessante ver o País se destacando também nessas categorias.