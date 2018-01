A Consumet Eletronics Show deste ano (CES 2014) termina nesta sexta-feira, 10, e fica marcada pelas boas novidades que trouxe aos gamers, particularmente os adeptos do PlayStation e da Steam, plataforma de distribuição digital de jogos da Valve.

Primeiro, a Valve. A empresa revelou que fechou parceria com três fabricantes de hardware para produzir modelos diferentes de Steam Machines – um híbrido de PC e console, preparado especialmente para rodar jogos, mas que também suporta outras funcionalidades de computadores, como o Windows e seus softwares.

“A primeira geralção de Steam Machines oferece algo para todo jogador, o que é um ponto crítico no plano de levar a Steam à sala de estar”, disse Gabe Newell, fundador da empresa e principal nome por trás do projeto, em comunicado publicado no site da Valve. A nota também lista os fabricantes dos primeiros modelos, cujos preços variam entre US$ 500 e US$ 6 mil.

Já era sabido que a Valve planejava lançar plataformas próprias, o que gerou especulação a respeito da entrada de mais um concorrente no mercado de consoles. Fontes de fabricantes e da própria Valve, porém, indicaram ao GameSpot que a prioridade da empresa não é angariar novos usuários para a Steam, e sim criar um produto para melhorar a experiência daqueles que já são adeptos dela.

E se a Valve está trilhando um caminho, a Sony vai no sentido contrário. A empresa anunciou o serviço PlayStation Now, baseado na tecnologia em nuvem, permitindo que jogos do PS1, do PS2 e do PS3 sejam jogados jo PS4, no PS Vita e em outros dispositivos como smartphones, tablets, computadores e até em determinados modelos de TV da marca.

“O PlayStation Now permitirá que os usuários entrem no mundo PlayStation, sejam eles fãs ou mesmo que nunca tenham tido uma plataforma”, disse Andrew House, CEO da Sony Computer Entertainment.

O serviço está em fase beta, sendo testado nos Estados Unidos, mas deve ser aberto nos próximos meses. O PS Now é o primeiro grande projeto em que a Sony aproveita a tecnologia da Gaikai, empresa especializada em nuvem que comprou por US$ 380 milhões em julho de 2012. Trata-se de um catálogo de jogos que será acessível por assinatura, como funciona o Netflix atualmente, oferecerá aluguéis de jogos e suportará funcionalidades da PSN, como salvamento, troféus e multiplayer.

Não ficou claro, porém, se todos os jogos estariam acessíveis em todas as plataformas anunciadas ou se é necessário deter cópias físicas ou digitais de alguns desses títulos para aproveitá-los na TV ou no tablet, por exemplo. A demonstração da Sony foi feita com jogos recentes do PS3, como The Last of Us e Beyond: Two Souls, sendo jogados no PS Vita e na televisão Bravia. Fontes da Sony afirmaram que esses não necessariamente esses títulos estariam disponíveis no catálogo, de acordo com o Polygon, mas que haverá, sim, games de PS3 disponíveis. A dúvida é se esse o serviço será abrangente ao ponto de fazer com que não seja necessário ter cópias ou um console para jogar os games, o que é bem pouco provável.

Veja abaixo o vídeo dos anúncios da CES:

Em tempo: não são notícias da CES, mas são importantes para quem acompanha a disputa entre as fabricantes de consoles. A Sony revelou que foram vendidas 4,2 milhões de unidades do PS4 em 2013, 1,2 milhão à frente da Microsoft, que vendeu 3 milhões de Xbox One.