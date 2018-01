O GamesBeat confirmou que o Google vai comprar o Twitch, plataforma de streaming de vídeos de games, por US$ 1 bilhão. Os rumores começaram em maio, quando a gigante de tecnologia teria feito a proposta para engrossar o conteúdo do seu portal de vídeos, o YouTube.

O acordo ainda não foi confirmado oficialmente por nenhuma das partes, tampouco o valor, mas é dado como certo. Se por um lado a compra é apenas mais uma que o Google faz, por outro revela o flerte da empresa com a indústria dos games – o que já foi evidenciado com o Ingress (leia mais aqui) e com o mais recente Project Tango, mais ligado à realidade virtual.

Esse, porém, é o primeiro investimento do Google em games como mídia. O YouTube, que deve ficar no comando do Twitch, é terreno fértil para jogos eletrônicos. Há milhares, senão milhões, de gamers produzindo conteúdo em seus canais e outras centenas de milhões de espectadores. No Brasil, segundo o próprio Google, dos cem canais com mais assinantes, 29 são de jogos, além de 22 milhões de usuários fazendo buscas relacionadas a games.

Junte toda essa audiência e ofereça a ela um canal especializado em games, com vídeos hospedados e transmitidos ao vivo, e a equação resulta em talvez a maior plataforma de conteúdo de games do mundo. O Twitch começou com impressionantes 3,2 milhões de usuários mensais em junho de 2011, mas esse total hoje é de 50 milhões, além do um milhão de broadcasters. Sites como GameSpot, Joystiq e Destructoid perceberam a importância do canal e fecharam parcerias. São 13 bilhões de minutos de vídeos assistidos por mês.

O negócio pode parecer só mais uma empreitada do Google para ganhar ainda mais espaço na internet. Mas há duas indicações importantíssimas que não podem passar despercebidas. A primeira é a entrada definitiva desse gigante no ramo, o que representa mais tecnologia e inovação na indústria, dado o histórico mais que conhecido da empresa de Larry Page e Sergey Brin. A segunda é a relevância que os games ganharam como mídia, gerando audiência volumosa a ponto de chamar a atenção da empresa mais emblemática dos últimos anos.

Ficamos no aguardo de mais detalhes sobre a compra.