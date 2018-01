Far Cry 3 foi lançado com localização brasileira em 2012

De uns anos para cá, alguns jogos começaram a ser comercializados com localização brasileira, o que significa ter os textos da caixa e dos folhetos internos traduzidos e, principalmente, o próprio game em português.

A tradução é um fator importante para atrair um novo público ao mercado de games e, por isso, com o crescimento do segmento no País, as publishers passaram a dar mais atenção a jogos traduzidos. Mas como é o processo de passar todo um game da sua língua original para outra? Quem faz, como faz e quando faz? O Modo Arcade foi atrás de tudo isso.

Normalmente a tradução é feita por agências especializadas em jogos, e não nas próprias publishers. Essas empresas reúnem profissionais especializados em tradução de games e contam com revisores e todo tipo de gente que trabalha para textos e áudios saírem com perfeição na língua do país que vai receber o game traduzido.

Quem lidera o processo é o gerente de projeto de localização (ou LPM, na sigla em inglês). É ele quem orienta o grupo de tradutores e revisores envolvidos sobre a linha de trabalho adotada e, por isso, precisa ser alguém bastante familiarizado com games.

Um dado importante é o de que os tradutores não têm acesso ao jogo. O que eles recebem são arquivos de texto (documentos, planilhas) que a desenvolvedora fornece como script (roteiros para gravação de áudio) ou conteúdo in-game (textos de telas e menus), além de algumas informações gerais sobre o game.

A partir daí, começa de fato o processo da localização, que pode ser parcial ou total. Ela é parcial quando menu, legendas e outros textos são traduzidos, mas o áudio original é mantido, e total quando as falas são dubladas.

O estúdio que faz tanto a tradução quanto a dublagem é o mesmo, mas isso não impede algumas inconsistências, como quando o personagem diz uma coisa, mas a legenda mostra outra completamente diferente. Quem explica é Carlos Cassemiro, da Quoted, agência de localização que presta serviços para a EA e a Warner Bros. Entertainment aqui.

“Após a tradução vem a fase de gravação do áudio e a equipe do estúdio tem acesso prévio aos textos. Após ler o roteiro, o diretor de dublagem sugere adaptações para a fala sair mais fluída, isso é normal. Durante a gravação, o dublador fala sentenças de forma diferente da legendada e isso é corrigido no script, que é enviado, junto com o áudio, à produtora do game”, diz.

Em outras palavras, o texto inicialmente traduzido no papel é modificado até a versão final, mas sempre alinhado para ser idêntico antes do arquivo ser entregue à empresa que fez o jogo. O problema, continua Cassemiro, é quando a produtora não usa o script modificado ou quando o responsável pelos testes decide alterá-lo, deixando a dublagem sem mudanças. Por isso há casos em que legenda e dublagem estão diferentes.

Além disso, durante o processo, vários cuidados devem ser tomados, como a definição de um padrão para a tradução de determinados termos. Outro ponto é a adaptação de elementos culturais para a realidade brasileira, o que geralmente é informado ao cliente, que aprova ou não a modificação. Cada plataforma também tem sua própria terminologia e não adianta fazer uma única tradução para todas – cada uma precisa de uma versão específica.

Finalmente terminado o processo da tradução, começa a fase de testes de linguagem para a verificação dos textos e áudios do jogo, quando os profissionais checam se falas e legendas correspondem e aparecem na hora certa, por exemplo. Nessa etapa, entram em cena os language testers, jogadores fluentes em cada um dos idiomas – o natural e o traduzido – que são convocados para testar o game e apontar quaisquer falhas que passaram despercebidas. Feitas as correções, o processo de localização é finalizado e o game finalmente está apto a ir para as lojas.