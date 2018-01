O novo relatório do NPD Group aponta uma redução de 5% na “população jogadora” dos Estados Unidos em relação a 2011. Entre os americanos, 211,5 milhões são jogadores, o que faz do país o maior consumidor – e produtor – do mercado.

O dado também é expressivo em termos percentuais: considerando os dados do Censo americano, são 314 milhões vivendo nos Estados Unidos, sendo jogadores 67,3% destes, ou seja, mais de dois terços da população de um país cuja média de idade é de quase 37 anos e a maior parcela da população tem entre 30 e 50 anos.

O NPD Group ainda constatou outro dado interessante – a fatia do mercado que compreende os mobile gamers saltou de 9% para 22%, tornando-se o maior grupo de consumo e superando os chamados core gamers, então líderes. Segundo os analistas da empresa, a principal razão disso é o prolongado ciclo de vida dos consoles atuais e a consolidação dos celulares como plataformas para jogos.

O relatório do NPD atesta o que já se verificava há algum tempo e o que já dissemos aqui – as pessoas estão jogando mais e, por isso, novas plataformas de games estão surgindo. Mas então o que explica o declínio no número total de jogadores, ainda que pouco significativo? Além dos já apontados pelos analistas norte-americanos, há a problemática dos jogadores casuais.

Vamos esclarecer: jogador casual é aquele adepto aos games rápidos e simples, que não quer gastar mais que cinco minutos entre uma partida e outra – o tempo de uma viagem de metrô ou da sala de espera em um consultório médico. Os core gamers são aqueles preocupados em passar horas de seus dias debruçados sobre títulos elaborados e detalhados e que veem o ato de jogar como algo a ser levado a sério.

Os jogadores casuais são oscilantes, se interessam por um jogo vez ou outra, diferentemente do segundo grupo, que se concentra nos PCs e consoles e não entram e saem do mercado, atuando como seu público fiel. Assim, há um grupo mais e outro menos volúvel.

A variação da população jogadora está no primeiro grupo. O indivíduo que se tornou um jogador potencial ao fazer o download de Angry Birds pode ter deixado essa condição por não encontrar mais nenhum game que lhe agrade, ou por simplesmente ter perdido o interesse. Ele não considera o ato de jogar como uma atividade primária e, por isso, não hesita em deixar de praticá-la. O jogador casual pode deixar de ser jogador a qualquer momento e sendo ele uma parcela representativa do público total, é plausível que haja um pequeno crescimento ou diminuição no número total de jogadores.

Vinculado aos jogadores casuais está o crescimento dos mobile gamers, uma vez que os celulares são a plataforma símbolo daquele grupo. Não faz sentido investir em um console doméstico se toda a diversão em termos de jogos que você precisa está em um aparelho que você já tem e usa para outros fins. No mais, é matemática – quase todos os celulares atuais têm suporte para jogos e assim, uma vez que todos tenham um telefone, todos têm jogos ao seu alcance e tornam-se jogadores potenciais. Por isso um número cada vez maior de empresas tradicionais do setor dos videogames já busca desenvolver jogos para celulares.